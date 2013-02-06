У Польщі порахували, що гроші безробітних краще віддати роботодавцям

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, компанії, обороти яких через кризу впали на більш, ніж 15%, можуть розраховувати на доплату до зарплати кожного із співробітників в розмірі майже 250 дол.

Gazeta Wyborcza зазначає, що саме стільки становить допомога по безробіттю, і влада вважає, що краще доплатити цю суму роботодавцю, щоб він зберіг робоче місце.

За неофіційними оцінками, уряд може направити на таку допомогу від 130 до 160 млн дол, розраховуючи, таким чином, зберегти 100 тис робочих місць.

Газета написала, що попередній закон спрямований на збереження робочих місць діяв у Польщі з 2009 по 2011 рік, проте, профспілки вирішили замість того, щоб продовжити його дію, розробити новий.

За даними видання, новий закон може бути прийнятий у другому кварталі 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року безробіття в Польщі зросло до 13,4%, що всього на 0,1% менше рекорду останніх п'яти років, досягнутого в лютому минулого року.

Довідка УНІАН. Польська влада планує в поточному році виділити на боротьбу з безробіттям майже1,5 млрд дол, що на 25% більше від показників попереднього року і сподіваються завдяки цим інвестиціям до кінця року створити 400 тис нових робочих місць.

За останніми даними, в 38-ми мільйонній Польщі не працювало 2,14 млн чоловік.