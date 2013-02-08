США звинувачують Францію у фінансуванні «Аль-Каїди»

Про це передає Associated Press з посиланням на інтерв'ю дипломата французькому телеканалу iTele. За її словами, Франція заплатила за звільнення своїх громадян, які опинилися в заручниках в африканських бойовиків, 17 мільйонів доларів. У підсумку, як стверджує Хаддстон, ці гроші потрапили в руки «Аль-Каїди», з якою французька армія зараз бореться в Малі, пише Lenta.ru.

Як заявила американський дипломат, йдеться про чотирьох французів, викрадених у 2010 році на урановій шахті біля нігерійського міста Арліт. Тоді французька влада погодилися заплатити за них викуп. 17 мільйонів доларів були передані Парижем уряду Малі, яке повинно було вирішити питання про звільнення французьких громадян. Принаймні частина цих грошей в підсумку потрапила до радикальних ісламістів - салафітів, а бранці так і не були відпущені, заявила Хаддлстон.

У листопаді 2011 року бойовики захопили в заручники ще двох французів в місті Хомборі в Малі, а в листопаді 2012 - ще одного в Каес, який також знаходиться в Малі. Імовірно, всі семеро французів, захоплених у різний час, перебувають зараз у полоні на північному сході країни в районі плоскогір'я Адрар-Іфорас, пише France 24. Офіційно Франція заперечувала, що платила викуп за заручників.

Французькі війська з січня 2013 року допомагають малійській армії звільнити північ країни від ісламістів. За кілька тижнів військової операції французам вдалося звільнити всі великі міста, які контролювали повстанці. У зв'язку з цим вже на початку березня Париж має намір почати виведення своїх військ. Французька влада наполягає, щоб у Малі якомога швидше був введений миротворчий контингент ООН.