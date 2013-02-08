Канадський офіцер сів на 20 років за шпигунство на користь Росії

Суд в Канаді засудив в п'ятницю офіцера канадських ВМС Джеффрі Пола Ділайла, обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії, до 20 років позбавлення волі, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на представника місцевої судової влади Джона Пікколо.

Молодший лейтенант Ділайл був арештований в січні 2012 року. Він проходив службу в одному з розвідувальних підрозділів ВМС Канади в графстві Галіфакс на сході країни. Звинувачення проти 41-річного офіцера були висунуті в рамках закону про безпеку інформації, прийнятого в Канаді в грудні 2001 року після терористичних актів 11 вересня в США, повідомляють РИА Новости.

Винесення вироку у справі Ділайла очікувалося ще тиждень тому, за підсумками дводенних судових слухань, в ході яких підсудний визнав свою провину. В кінці засідання 1 лютого суддя Керран несподівано прийняв рішення відкласти винесення вироку на тиждень.

Раніше державний обвинувачувач Лайн Декар (Lyne Decarie) заявила, що Ділайл повинен провести 20 років за гратами за передачу секретної інформації іноземній установі. Крім того, на думку обвинувачення, йому потрібно дати п'ять років в'язниці за порушення військової присяги. Адвокат обвинуваченого Майк Тейлор (Mike Taylor) наполягав на покаранні у вигляді не більше 10 років позбавлення волі.