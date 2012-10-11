Канадський шпигун зізнався, що працював на Росію

Як повідомив обвинувачений на попередньому слуханні його справи в суді, за передачу Росії секретної інформації він отримував близько 3 тисяч доларів на місяць. Крім того, на засіданні суду прокурор зачитав заяву, зроблену Делайлом у поліції, в якій обвинувачений розповідає, що 2007 року він добровільно прийшов у посольство Росії в Канаді і запропонував свої послуги.

Раніше 10 жовтня офіцер визнав себе винним за всіма трьома пунктами звинувачення: у зловживанні довірою і в двох випадках несанкціонованої передачі інформації іноземній стороні.

Джеффрі Пол Делайл, колишній співробітник військової розвідки на базі ВМС Канади в Галіфаксі, був арештований в січні 2012 року за звинуваченням у порушенні Закону про безпеку інформації.

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Після арешту в ЗМІ висловлювалися припущення, що стороною, якій Делайл передавав дані, була Росія. Зокрема, канадська преса повідомляла, що після затримання Делайла з Канади вислали двох російських дипломатів. Однак у МЗС Росії спростували інформацію про їх висилку, заявивши, що дипломати залишили Канаду ще до арешту Делайла. Досі інформація про те, що офіцер працював на Росію, не була офіційно підтверджена, повідомляє Лента.ру.

Вирок Делайлу буде оголошено 10-11 січня 2013 року. Йому загрожує довічне ув'язнення.