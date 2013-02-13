ЗМІ: Білий дім спростував чутки, що Обама закличе Конгрес скоротити озброєння

Білий дім спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про те, що президент США Барак Обама в щорічному посланні до Конгресу має намір закликати до подальшого скорочення стратегічних ядерних озброєнь, повідомляють РІА Новости.

Раніше New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомила, що Обама досяг угоди з представниками ЗС США про скорочення кількості стратегічних ядерних боєголовок приблизно на третину. Президент США "вважає, що можна значно скоротити кількість розгорнутих ядерних боєголовок і тим самим заощадити велику кількість коштів, не ризикуючи при цьому безпекою Америки", цитує газета джерело.

"Я б сказав, що президент публічно заявляв про своє бажання продовжувати скорочувати ядерні озброєння. В даній публікації немає нічого нового, що могло б говорити про зворотнє. Його прихильність завданню контролю за озброєннями і скорочення ядерних озброєнь добре відома, але я не чекаю ніяких нових оголошень в посланні до конгресу ", - сказав на прес-брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Джей Карні.

Білий дім розглядає можливість скорочення ядерних озброєнь вже кілька років. Раніше ЗМІ повідомляли, що в уряду є як мінімум три можливі варіанти зниження загального числа розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок. Перший варіант передбачає скорочення до 1-1,1 тисячі одиниць, другий варіант - до 700-800 одиниць, третій - до 300-400 одиниць.