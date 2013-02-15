Європол зацікавився скандалом із кониною

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила комісар з питань внутрішніх справ ЄС Сесілія Мальмстрьом.

“Європол вже розслідує представлені дані, і готовий допомагати і далі. Таким чином, важливо, щоб всі країни-члени, що мають відношення (до скандалу – УНІАН), надали необхідні дані для здійснення Європолом належного аналізу”, - заявила комісар.

Як повідомляв УНІАН, в середині січня в Ірландії було виявлено присутність кінського м’яса в заморожених гамбургерах, які називалися яловичими.

Після того, схожа підміна була виявлена ще у кількох країнах-членах ЄС, в тому числі, у Франції, Швеції та Німеччині.

У підміні підозрювалися румунські постачальники м'яса, однак згодом офіційний Бухарест відкинув такі обвинувачення.

У середу Єврокомісія закликала країни-члени ЄС провести генетичні тести усіх напівфабрикатів у супермаркетах на наявність можливої підміни яловичини кінським м’ясом.