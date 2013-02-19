Міністри з Польщі, Швеції та Англії сьогодні зустрінуться в Молдові
07:05, 19 лютого 2013Світ
511 0
Міністри закордонних справ Польщі, Швеції та Великої Британії їдуть до Молдови для переговорів щодо прогресу в “Східному партнерстві”.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС міністр закордонних справ Литви Л.Лінкявічюс.
“Сьогодні ввечері (18 лютого) три міністри їдуть до Молдови для підтримки, а також для переговорів”, - сказав він.
Л.Лінкявічюс зазначив, що на нині Молдова є лідером на шляху імплементації реформ в рамках “Східного партнерства”.
Інші деталі міністром не уточнювалися.
Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, започаткована в 2009 році, для посилення співпраці зі східними країнами-сусідами ЄС.
В “Східному партнерстві” беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter