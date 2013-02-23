Громадянин України визнав себе винним на суді в Нью-Йорку

В.Пономаренко був заарештований в грудні 2011 року в міжнародному аеропорту Нью-Йорка, коли в його багажі виявили три потужні снайперські приціли, два приціли з системою нічного бачення і одну тепловізійну камеру. Співробітники американських спецслужб стежили за підозрюваним з самого моменту придбання ним обладнання та здійснили арешт перед тим, як він мав намір вилетіти в Україну.

"Підсудний намагався оминути закони, які стоять на захисті нашої національної безпеки, щоб спеціальні технології не могли потрапити в не ті руки", - цитує РІА "Новости" слова прокурора.

Як зазначає видання, вивіз із США такого обладнання потребує оформлення в митних органах спеціальної експортної ліцензії. Ця вимога, на думку американської влади, допомагає уникнути потрапляння високотехнологічних компонентів зброї в руки терористичних та інших злочинних угруповань.

Про дату винесення вироку Пономоренкові поки не повідомляється.