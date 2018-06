Американська кіноакадемія у 85-ий раз назве лауреатів «Оскара»

Як повідомляє РІА «Новости», доля «Оскара» вже визначена - на найголовнішій церемонії року лише розкриють конверти з іменами переможців.

Серед претендентів на звання "Кращий фільм 2012 року" присутній політичний тріллер Бена Аффлека "Операція "Арго" (Argo), "Кохання" (Amour) Міхаеля Ханеке, вестерн Квентіна Тарантіно "Джанго звільнений" (Django Unchained), біографічний фільм Стівена Спілберга "Лінкольн" (Lincoln), драма Кетрін Бігелоу "Мета номер один" (Zero Dark Thirty), присвячена операції з усунення Усами бен Ладена, драма Унга Лі "Життя Пі" (Life of Pi), драматична комедія "Мій хлопець - псих" (Silver Linings Playbook) Девіда Расселла, фантастична драма "Звірі дикого півдня" (Beasts of the Southern Wild) Бена Зайтліна, екранізація однойменного роману Віктора Гюго “Знедолені” (Les Miserables) Тома Купера.

Явний фаворит нинішнього року - фільм Б.Аффлека - вже зібрав найбільше нагород на різних американських кінематографічних конкурсах (включаючи "Золотий глобус"). Фільм занурює глядачів в реалії операції із звільнення в Тегерані в 1978 році співробітників американського посольства, які знайшли притулок у будинку канадського посла. Сам Б.Аффлек виконав головну роль агента ЦРУ.

Утім, Б.Аффлек не потрапив до п'ятірки кращих режисерів року, до якої включено С.Спілберга, Д.Расселла, Е.Лі, М.Ханеке і Б.Зайтліна. С.Спілберг, за традицією, створив найкасовіший фільм року - його "Лінкольн" на даний момент зібрав у кінотеатрах США 144 мільйони доларів.