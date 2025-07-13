Солдати не можуть виходити з укриттів, не ставши жертвою дронів.

Лінія фронту у війні в Україні дедалі більше завмирає, і причиною є стрімкий розвиток і масові поставки дронів. Як пише The Wall Street Journal, тепер безпілотні літальні апарати домінують на полі бою, не дозволяючи солдатам з обох боків залишати свої укриття під загрозою знищення.

Безпілотники можуть встановлювати міни, доставляти вантажі - від боєприпасів до медикаментів, і навіть евакуювати поранених або загиблих. Але що важливіше, вони відстежують будь-які переміщення вздовж лінії фронту і спрямовуються для ударів по живій силі та техніці противника.

Розвідувальні дрони

Від початку війни Україна активно використовувала дрони, призначені для аерофотозйомки, для відстеження переміщень росіян. Спочатку групи аналітиків переглядали екрани із записами, які зберігаються на картах пам'яті, але згодом дрони було вдосконалено для передавання зображення в режимі реального часу, що давало змогу артилеристам наводити вогонь на ціль.

Відео дня

Однак пізніше розробники зрозуміли, що проста і нескладна модифікація може зробити такі дрони смертоносними:

"Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню, створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, увімкнувши світло дрона, що змусить його випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата, а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк".

Згодом солдати експериментували зі способами додавання більшої кількості вибухівки, наприклад, переплавляючи вибухівку, отриману з радянських боєприпасів, і заливаючи її в нові, більш легкі пластикові оболонки.

Дрони-смертники

Як підкреслює WSJ, жодне нововведення не справило більшого впливу на війну в Україні, ніж ударні дрони з видом від першої особи (FPV). Хоча вони не завдають такої потужної вибухової шкоди, як ракети, вони набагато точніші, а величезні обсяги виробництва України дають змогу застосовувати їх з аналогічним ефектом.

"FPV стали рятувальним кругом, способом стримувати росіян, використовуючи технології, які, на відміну від ракет, можна було виробляти всередині країни і обходитися недорого".

Саме поширення таких дронів зіграло ключову роль у сповільненні руху на лінії фронту. Усе, що знаходиться в межах 20 кілометрів від лінії зіткнення, тепер може стати метою для FPV. При цьому вони настільки дешеві у виробництві, що обидві сторони можуть витрачати їх на будь-яку ціль - навіть на одного піхотинця.

Оптоволоконні дрони

Як зазначає видання, хоча більшість інновацій у сфері безпілотників під час війни було розроблено українською стороною, саме росіяни стали піонерами у найважливішій модифікації fpv-дронів - додаванні оптоволоконного кабелю, що з'єднує дрон із пілотом.

Україна зі свого боку розробила дрон "Вампір", який може працювати в темряві. "Вампіри" спочатку використовувалися українськими військами для скидання більших вибухових речовин, ніж вони могли собі дозволити з використанням більш компактних дронів.

Наземні дрони

Тепер дрони доставляють на фронт все: від їжі та води до боєприпасів, позбавляючи солдатів необхідності проходити найнебезпечніші ділянки поля бою, де їх можуть знищити ворожі дрони.

Виробники дронів також зараз експериментують з безпілотними автомобілями, човнами і всюдиходами, які можна використовувати для евакуації поранених і загиблих солдатів.

Війна дронів - новини

Раніше видання Welt писало, що Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України, які можуть атакувати цілі на відстані до 1200 км.

Також повідомлялося, що українських школярів тепер навчатимуть навичкам управління FPV-дронами. Відповідне рішення ухвалило і вже впроваджує Міністерство освіти і науки України.

Вас також можуть зацікавити новини: