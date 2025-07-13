Збитки від заблокованих хостингів оцінюються в 170 мільйонів доларів.

ФБР повідомило про масштабну операцію проти сайтів, що поширювали піратські копії відеоігор.

У результаті були заблоковані одразу сім ресурсів: nsw2u.com, nswdl.com, game-2u.com, bigngame.com, ps4pkg.com, ps4pkg.net і mgnetu.com.

Правоохоронці заявили, що власники не зможуть швидко перенести проєкти на нові домени — була виведена з ладу вся інфраструктура.

Відео дня

На сайтах розміщувалися копії популярних ігор, зокрема для Nintendo Switch, причому часто ще до офіційного релізу. Лише з кінця лютого по кінець травня 2025 року користувачі завантажили звідти понад 3 мільйони копій. Збитки індустрії оцінили приблизно в 170 мільйонів доларів.

ФБР окремо подякувало нідерландській владі за допомогу — саме їхні фахівці брали участь у блокуванні та відключенні серверів.

Раніше ми розповідали, що Nintendo виграла суд проти французького файлообмінника, через який поширювали піратські ігри. Тепер власники Dstorage мають виплатити Nintendo майже 500 тисяч євро компенсації.

Крім того, нещодавно Sony вимагала видалити фанатський порт Bloodborne на ПК, який працює в 60 FPS. Деякі гравці сподіваються, що компанія сама готує ПК-версію гри.

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