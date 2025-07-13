На сьогодні відновлення активної наступальної спроможності з обох сторін малоймовірне.

У найближчі два роки слід очікувати відновлення паритету України та Росії в обороні і наступі і поновлення ефективних наступальних дій на полі бою. Однак для цього повинні бути виконані певні умови. Таку думку висловив колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний, пише "Українська правда".

Першою тенденцією, яка дозволить забезпечити такий розвиток подій, Залужний назвав скорочення впливу РЕБ на засоби розвідки і високоточну зброю. Цього можна буде досягнути шляхом переходу на альтернативні канали зв'язку і передачі даних поза межами радіоелектронного спектру електромагнітних хвиль.

Також на це вплине розвиток засобів знищення комплексів РЕБ. І хоча це не призведе до зникнення РЕБ з поля бою, проте суттєво звузить спектр їх ефективного застосування, зауважив ексголовком.

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Друге – це поява можливості фізичного знищення засобів візуальної розвідки противника - безпілотних авіаційних комплексів оперативного і тактичного рівнів, а також стаціонарних комплексів оптичного спостереження. Цього можна досягнути за рахунок дронів–перехоплювачів і лазерних технологій засліплення оптики.

І останнім чинником Залужний називає масштабування, здешевлення, збільшення радіусу дії та автономності високоточних засобів ураження, зокрема, ударних дронів:

"Це дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння і військову техніку противника в опорних пунктах вздовж лінії бойового зіткнення, зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, щоб спершу "вичавлювати" противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції".

Водночас на сьогодні, на думку Залужного, відновлення активної наступальної спроможності з обох сторін малоймовірне, і на це є дві головні причини.

1. Мобілізаційний потенціал. Як зазначає Залужний, проведення наступальних дій потребує наявності суттєвих мобілізаційних ресурсів і резервів, на які, очевидно, ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі.

2. Економічні та матеріальні обмеження. Проведення наступальних операцій в умовах паритету вимагатиме накопичення і концентрації набагато більших обсягів сил і засобів, ніж потрібно для утримання оборони.

"І Україна, і Росія, ймовірно, стикатимуться зі зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити і сконцентрувати потенціал для класичних у нашому розумінні наступальних дій оперативного і стратегічного рівнів", - наголошує він.

Війна в Україні

За даними розвідки, станом на початок липня 2025 року до бойових дій в Україні Росія залучила угруповання Збройних сил чисельністю понад 700 тисяч військових.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відповів, коли може відбутися припинення вогню на фронті. На його думку, це має відбутися якомога швидше і задовго до кінця року.

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