Кількість балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх північнокорейських аналогів KN-23 у Росії за півтора місяця знизилася майже удвічі. Про це пише LIGA.net.
Як відповіло виданню у відповідь на запит Головне управління розвідки Міністерства оборони України, на початок липня 2025 року Росія мала близько 300 балістичних ракет, зокрема понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.
Видання нагадало, що, за інформацією воєнної розвідки, станом на середину травня в окупантів було близько 580 цих балістичних ракет.
У ГУР також розповіли, що окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати такі ракети.
Крім того, як стало відомо з даних розвідки, окупанти наростили виробництво у порівнянні з 2024 роком і тепер виготовляють 60 ракет на місяць замість 40.
Росія озброюється: важливі новини
Як повідомляв раніше УНІАН, Росія збільшує виробництво "Шахедів", щоб тероризувати мирне населення України. Зокрема, в Татарстані було розширено потужності в особливій економічній зоні "Алабуга", де відбувається виробництво цих безпілотників. І хоч Україна завдавала ударів по цьому об’єкту, Росії вдалося продовжити роботу з виробництва "Шахедів". Наразі Москва виробляє понад 5 000 таких безпілотників дальнього радіусу дії і приманок кожного місяця.
Нещодавно головкомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що Росія в червні запустила в 1,6 раза більше ракет та дронів по Україні. Водночас, за його словами, Силами оборони України уражено близько 4 тисяч ворожих цілей.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Північна Корея зараз постачає Росії до 40% боєприпасів для війни з Україною. За його словами, режим Кім Чен Ина надсилає Росії, зокрема, балістичні ракети та артилерійські системи. Тим часом Росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна, сказав він.