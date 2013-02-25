У Білорусі заблокували опозиційний сайт
У Білорусі заблоковано інтернет-сайт оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія».
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив відповідальний секретар БХД Денис Садовський.
«Сайт заблоковано «Білтелекомом», наші технічні фахівці це з'ясовували. Доступ закрито саме для білоруських користувачів, а на ці дії у «Білтелекому» монополія. Так само сайт блокувався в день парламентських виборів минулого року. Але зайти на сайт можна з-за кордону або через проксі-сервери», - зазначив Д.Садовський.
На його думку, блокування сайту пов'язане з акцією «Хвиля солідарності» на підтримку політв'язнів, яка проходить у форматі щоденного марафону в різних містах Білорусі з 13 лютого.
«Очевидно, акція дуже нервує білоруські спецслужби. Проте, блокування сайту ніяк не вплине на діяльність БХД і «Хвилю солідарності», - підкреслив Д.Садовський.
Як повідомляв УНІАН, оргкомітет зі створення партії БХД проводить акцію «Хвиля солідарності» на підтримку політв'язнів у форматі щоденного марафону в різних містах Білорусі в лютому-березні цього року.
Активісти поширюють листівки й плакати з інформацією про політв'язнів по поштових скриньках і розклеюють на стендах, роздають листівки із закликом підписати їх і переслати політв'язням. Вони також вивішують розтяжки із закликом до звільнення політв'язнів.
У Білорусі в місцях позбавлення волі залишаються 11 людей, яких правозахисники вважають політв'язнями. Серед них – екс-кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич, віце-президент Міжнародної федерації прав людини Алесь Бєляцький, лідер міжнародної організації «Молодий фронт» (Чехія) Дмитро Дашкевич.