Екзит-поли не відповіли на питання, чи виграв Берлусконі вибори

За цими попередніми даними, в нижній Палаті депутатів лівоцентристська коаліція «Італія. Спільне добро» на чолі з лідером Демократичної партії П’єром Луїджі Берсані здобуває приблизно на 5,5 відсотка голосів більше, ніж нині владна правоцентристська коаліція на чолі з лідером партії «Народ свободи», колишнім прем’єр-міністром Сильвіо Берлусконі, пише Радіо Свобода.

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У виборах же до Сенату, верхньої палати парламенту, блок Берлусконі, за данними екзит-полів, отримує приблизно 2% переваги над коаліцією Берсані.

В Італії обидві палати парламенту мають майже однакові повноваження.