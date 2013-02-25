Екзит-поли не відповіли на питання, чи виграв Берлусконі вибори
22:24, 25 лютого 2013Світ
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На виборах до парламенту Італії, які завершилися сьогодні, екзит-поли не засвідчили чіткої переваги якоїсь із головних політичних сил-суперників.
Берлусконі програє у нижній палаті парламенту, але виграє у верхній
За цими попередніми даними, в нижній Палаті депутатів лівоцентристська коаліція «Італія. Спільне добро» на чолі з лідером Демократичної партії П’єром Луїджі Берсані здобуває приблизно на 5,5 відсотка голосів більше, ніж нині владна правоцентристська коаліція на чолі з лідером партії «Народ свободи», колишнім прем’єр-міністром Сильвіо Берлусконі, пише Радіо Свобода.
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У виборах же до Сенату, верхньої палати парламенту, блок Берлусконі, за данними екзит-полів, отримує приблизно 2% переваги над коаліцією Берсані.
В Італії обидві палати парламенту мають майже однакові повноваження.
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