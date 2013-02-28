Екс-посол стверджує, що у Чавеса зафіксували смерть мозку

Про це повідомляє РІА Новости.

В інтерв'ю телеканалу NTN24 Кочес повідомив, що минулого тижня Чавеса доставили з Гавани до Каракаса, тому що відключати його від апарату штучного дихання на Кубі влада не хотіла.

"Президента, швидше за все, відключили від апаратів, що підтримують його життя, чотири дні тому", - сказав панамський політик.

За словами Кочеса, смерть головного мозку була зафіксована у Чавеса ще 30 грудня. Відповідно Кочес вважає можливим оголошення нових президентських виборів у Венесуелі "сьогодні або завтра". При цьому він настільки впевнений у своїх словах, що фактично кинув виклик венесуельській владі, запропонувавши їм спробувати спростувати цю інформацію.

"Я пропоную уряду Венесуели сказати, що я говорю неправду, просто показавши Чавеса", - підкреслив Кочес.

Чавес протягом двох місяців проходив лікування на Кубі після онкологічної операції, за цей час його жодного разу не показали на телебаченні. Минулого тижня він був несподівано доставлений у військовий госпіталь Каракаса з Гавани, перед цим влада опублікувала його фотографії з медичної палати, де він зображений разом з дочками. Кочес називає всі ці свідоцтва фальшивкою.

Сам Кочес отримав відставку з поста посла Панами при ОАД в січні, коли дозволив собі критику на адресу організації у зв'язку зі згодою з рішенням венесуельської влади про перенесення дати вступу на посаду Чавеса.