ЗМІ: Чавес не може говорити через наслідки лікування

Одночасно вони представили його фотографії, зроблені в гаванській клініці, де президент лікується після зробленої йому в грудні хірургічної операції з видалення ракової пухлини. На знімках лідер боліваріанської революції зображений разом з двома своїми дочками, одна з яких тримає в руці вчорашній екземпляр кубинської газети "Гранма", повідомляє ІТАР-ТАРС.

З моменту вильоту на Кубу 9 грудня 2012 У.Чавес жодного разу не з'являвся ні в телевізійному, ні в радіоефірі.

Крім того, влада повідомила, що У.Чавес "знаходиться в свідомості і в повному обсязі виконує обов'язки глави держави".

Міністр зв'язку Ернесто Вільєгас зачитав у прямому ефірі на телеканалі "Венесолана де телевісьон" офіційне повідомлення, де йдеться, що У.Чавес "знаходиться в тісному контакті з урядом і керує виконанням поточних завдань".