У Багдаді пішов на дно плавучий ресторан: 15 осіб загинуло

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на кувейтське інформаційне агентство КУНА, в результаті загинуло не менш як 15 відвідувачів, ще декілька вважаються зниклими без вісті.

На даний час рятувальники і добровольці продовжують пошук людей.

Причини трагедії поки що невідомі, проте представники адміністрації Багдада відкинули припущення про можливу диверсію і висловили упевненість у тому, що подія є нещасним випадком.