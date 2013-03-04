Швейцарці проголосували проти зимової Олімпіади-2022 у своєму кантоні

Жителі швейцарського кантону Граубюнден на референдумі у неділю висловилися проти проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в одному з міст регіону - Санкт-Моріці або у Давосі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-портал Swiss Info.

На референдумі жителям кантону пропонувалося відповісти на запитання, чи згодні вони з тим, що 300 мільйонів швейцарських франків (320 мільйонів доларів) з фінансового резерву кантону буде витрачено на організацію Олімпійських ігор. Більше половини тих, що голосував (54%), скептично поставилися до подібних витрат. «За» проголосували лише жителі самих міст - Санкт-Моріцу і Давосу.

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За оцінками експертів, доходи від проведення ігор становили б 1,5 мільярда швейцарських франків (1,6 мільярда доларів). При цьому уряд Швейцарії обіцяв виділити кантону близько 1,3 мільярдів франків. Проте, відзначає портал, досвід проведення Олімпійських ігор в останні 50 років засвідчив, що вартість подібних проектів в середньому вища за первинні оцінки на 179%.

Прихильники проекту, зокрема міністр спорту країни, стверджували, що ігри залучать інвесторів і туристів. За словами супротивників проекту, підготовка до Олімпіади мала б "катастрофічні" наслідки для пейзажу місцевості.

Санкт-Моріц був столицею зимових Олімпіад у 1928 і 1948 роках. У Давосі Олімпіади ніколи не проводилися. Міжнародний олімпійський комітет визначить господаря Олімпійських ігор 2022 року на сесії у столиці Малайзії Куала-Лумпурі у 2015 році.