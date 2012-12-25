ЗМІ: Каськів хоче провести Олімпіаду-2022 на землях свого брата

Основним власником компанії «Боржава резорт», на землях якого Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами планує розбудувати гірськолижний курорт для зимової Олімпіади-2022, станом на серпень 2012 року був двоюрідний брат голови агентства Владислава Каськіва Олександр Матковський.

Про це йдеться в матеріалі «Каськів-2022» на сайті «Наші Гроші».

Компанія «Боржава резорт» почала скуповувати землі на Боржавському хребті Українських карпат кілька років тому і зараз контролює 30 га. Також до складу засновників «Боржави резорт» входила компанія «Карпати інвест» Ганни Чижмарь – матері екс-губернатора Тернопільської області Юрія Чижмаря, близького до екс-міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги.

Рідний брат голови Держагенства Олександр Каськів також є засновником компанії «Боржава Скі», яке володіє туристичною базою в селі Пилипець.

Як нагадує ресурс, Україна претендує на право проведення зимової Олімпіади 2022 року. Офіційну заявку на участь в тендері Міжнародного олімпійського комітету необхідно буде подати у 2014 році.

Влада планує проводити олімпійські змагання частково у Львівській області, частково в Закарпатській області. Змагання з гірськолижних видів планують у трикутнику між селами Пилипець, Воловець і Гукливе. Землю саме в цьому районі кілька років тому почали «збирати фірми, контрольовані сім’єю Каськіва».

Планується, що держава збудує в цьому районі інфраструктуру – дороги, мережі. Приватному інвестору, якого ще офіційно не обирали, дозволять збудувати безпосередньо спортивно-туристичну інфраструктуру – апарт-готелі, шале, розвивати конференц-сервіс. Аби курорт міг діяти не тільки взимку, проектанти мають вивчити «активності, які можна проводити весною, влітку та восени (гольф, футбол, гірський велосипед), або ті, які можуть бути цікавими весь рік (тюбінг)».

Раніше Держагенство з інвестицій кілька разів замовляло техніко-економічне обґрунтування цього проекту, тричі змінивши виконавця робіт.