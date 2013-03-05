Російських підлітків, яких накрило лавиною, хочуть знайти по мобільниках

"Безпосередньо до пошукових робіт залучено 57 рятувальників, забезпечених необхідною технікою та обладнанням, в тому числі тим, яке реагує на мобільні телефони, які у школярів, як відомо, були", - повідомляє у вівторок РІА "Новости" з посиланням на регіональний уряд.

При цьому раніше заступник глави республіки Віталій Бартин-Сади визнав, що шанси знайти підлітків живими незначні.

У неділю неподалік від села Мугур-Акси Монгун-Тайгінского району на горі Ак-Баштиг зійшла лавина і накрила групу із семи юнаків. Одному з них вдалося вибратися і повідомити про подію. Під снігом залишаються троє учнів 11-го класу, один дев'ятикласник і один семикласник, а також 18-річний юнак. Всі вони - спортсмени, двоє борців і п'ятеро кікбоксерів.

Район пошуків розбили на чотири ділянки, де зараз працюють рятувальники. Крім погодних умов на місці події, пошук ускладнюється самим характером снігового завалу: сніг дуже щільний, висота його досягає шести метрів.

МНС передає, що всього в зоні НС працює 100 людей, 19 одиниці техніки та п'ять кінологічних груп. За даними республіканського Центру з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, в районі гори Ак-Баштиг мінлива погода, що супроводжується поривами вітру до 22 метрів в секунду.