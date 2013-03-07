Ізраїль бореться з вторгненням сарани - задіяно авіацію

Проти зграї, що нараховує мільйони комах, міністерство сільського господарства задіяло авіацію, яка протягом вчорашнього дня розпорошувала хімікати над полями на півдні країни.

Влада оцінила площу ураження приблизно в тисячу гектарів, а кількість сарани як "середню за розмірами зграю", - повідомляє РІА Новости.

Глава служби захисту рослин Мінсільгоспу Міріам Фрюнд сподівається, що вжиті заходи і погода дозволять локалізувати навалу - першу з 2004 року.

"Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, але прогнози вітрів дають підстави розраховувати, що до центру країни сарана не добереться", - сказала вона в ефірі Другого телеканалу. Мінсільгосп не виключає прибуття нових зграй з Єгипту і закликає населення оперативно повідомляти про них на спеціально створену "гарячу" телефонну лінію.

Кожна особина пустельної сарани може за кілька годин з'їсти до половини своєї ваги, що становить від двох до чотирьох грамів. "Таким чином, якщо не вжити належних заходів, середня зграя... здатна знищити за добу від 50% до 75% посівів на одному полі", - цитує газета "Джерузалем пост" директора однієї з ізраїльських компаній, що спеціалізуються на виробництві засобів боротьби з комахами.

Десятий ізраїльський телеканал у свою чергу нагадав, що сарана - це кошерна і дієтична страва, яку опитані дієтологи порівняли за смаком і калорійністю з курячою грудкою.