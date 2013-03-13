«Газпром» готує контракт з Китаєм про поставки газу

Російський газовий монополіст «Газпром» і китайська КННК активізували спільну роботу з підписання контракту про поставки російського газу до Китаю, повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками візиту голови компанії Олексія Міллера до Китайської Народної Республіки.

«У Пекіні відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» О.Міллера з головою Ради директорів Китайської національної нафтогазової корпорації Цзян Цземінем. У зустрічі брали участь президент КННК Чжоу Цзіпін, віце-президент КННК Ван Дунцзінь, заступники голови правління ВАТ «Газпром» Віталій Маркелов і Олександр Медведєв», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили широке коло питань взаємодії компаній у газовій сфері. Особливу увагу було приділено основним комерційним і технічним параметрам поставок трубопровідного газу на ринок КНР, зокрема, з газопроводу "Сила Сибіру". Було відзначено активізацію спільної роботи, спрямованої на підписання в 2013 році контракту на поставки російського газу до Китаю.

Крім того, учасники переговорів обмінялися пропозиціями з розширення співпраці у галузі підземного зберігання газу в Китаї, а також організації поставок скрапленого природного газу (СПГ) у рамках проекту Владивосток-СПГ.

Довідка УНІАН. КННК - найбільша державна нафтогазова компанія Китаю (частка участі держави - 100%) і одна з провідних інтегрованих нафтогазовидобувних компаній у світі.

Угоду про стратегічну співпрацю між ВАТ «Газпром» і КННК було підписано 14 жовтня 2004 року. Угода передбачає, зокрема, опрацьовування питань, пов'язаних із організацією «Газпромом» поставок природного газу з Росії до Китаю. Також досліджуються можливості реалізації спільних проектів у галузі газопереробки і газохімії на сході Росії і в третіх країнах. Для керівництва роботою з виконання угоди створено Спільний координаційний комітет. Відповідно до рішення комітету, для ведення поточної роботи з реалізації угоди було створено Спільну робочу групу, а також робочі групи за основними напрямками співпраці.

У жовтні 2009 року ВАТ «Газпром» і КННК підписали Рамкову угоду про основні умови поставок природного газу з Росії до Китаю. У грудні 2009 року були підписані Базові основні умови поставок газу з Росії до Китаю.

На даний момент «Газпром» і КННК продовжують переговори за комерційними параметрами проектів поставок російського газу до КНР, що передбачає експорт до цієї країни до 68 млрд куб. м газу щорічно.