Іспанія виводить свої війська з Афганістану

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву Генштабу збройних сил цієї країни.

Підрозділи іспанських військовослужбовців у складі Команди відновлення провінції міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) разом із технікою, військовим устаткуванням і амуніцією залишають військову базу в місті Кала-є Нау, адміністративному центрі північно-західної провінції Бадгіс, і переміщаються на іспанську базу в західній провінції Герат, звідки відбуватимуть на батьківщину. До цього часу іспанці вже закрили передові бази в повітах Мукур і Лудін, 45 військовослужбовців, які дислокувалися там раніше, готові до відльоту на батьківщину вже наступного вівторка. Персонал з інших передових баз, які також були закриті, перебуває на базі в Гераті і чекає відльоту на батьківщину.

Всі іспанські військові будуть сконцентровані тільки на військовій базі в Гераті, де частина з них залишиться до 2014 року, а потім всі вони залишать цю країну. В даний час в Афганістані перебуває 1606 іспанських солдатів і офіцерів. За даними афганських ЗМІ, за час перебування іспанського контингенту в Афганістані з липня 2003 року там загинули 100 військовослужбовців цієї країни, в основному втрати були пов'язані з інцидентами, що відбувалися в повітрі.

Виведення з Афганістану основних сил іноземної коаліції намічено на 2014 рік. Передбачається, що до цього часу забезпечення безпеки в країні має повністю перейти до афганських сил безпеки.