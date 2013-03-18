У S&P кажуть, що Іспанія, Португалія, Італія і Франція на межі соціального вибуху

Небезпека наростає, так як безробіття в цих країнах як і раніше залишається високим.

Про це заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrucker Zeitung глава німецького офісу рейтингового агентства S&P Торстен Гінрігс, передає РІА "Новости".

"Обстановка в Іспанії, Італії та Франції вибухонебезпечна. Повинен бути якийсь соціальний консенсус", - вважає Гінрігс. За його словами, громадяни Іспанії та Португалії не проти заходів консолідації як таких, але цей процес не може тривати нескінченно.

"В Італії до цього додається небезпека того, що новий уряд не зможе продовжити реформи для забезпечення зростання економіки", - зазначив експерт.

Що стосується Німеччини, то ситуація в країні не викликає у S&P побоювань. "Це одна з небагатьох стабільних країн в Європі з рейтингом ААА", - сказав Гінрігс. При цьому він додав, що єдиною проблемою в країні є обстановка в банківському секторі, хоча заходи по збільшенню капіталізації поступово виправляють її.