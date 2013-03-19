Вбивця школярів ретельно вивчав масові вбивства

Він навіть склав докладний список подібних злочинів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Daily News.

Через три місяці після інциденту поліцейські виявили серед речей зловмисника складену ним таблицю 2,2 метра в довжину і 1,2 метра завширшки, яка присвячена масовим вбивствам, скоєним у минулому, і містить імена вбивць, кількість жертв і список знарядь злочинів.

"Це нагадувало докторську дисертацію - такою була якість проведеного (Ланза) дослідження", - повідомив виданню співробітник поліції, який побажав залишитися невідомим.

Трагедія в Коннектикуті стала однією з найкривавіших в сучасній історії США і викликала широкий суспільний резонанс.