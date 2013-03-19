Вбивця школярів ретельно вивчав масові вбивства
00:55, 19 березня 2013Світ
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Американець Адам Ланза, який у грудні минулого року розстріляв учнів початкової школи Сенді Хук в американському штаті Коннектикут, багато років цікавився масовими вбивствами.
Фото ABC
Він навіть склав докладний список подібних злочинів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Daily News.
Через три місяці після інциденту поліцейські виявили серед речей зловмисника складену ним таблицю 2,2 метра в довжину і 1,2 метра завширшки, яка присвячена масовим вбивствам, скоєним у минулому, і містить імена вбивць, кількість жертв і список знарядь злочинів.
"Це нагадувало докторську дисертацію - такою була якість проведеного (Ланза) дослідження", - повідомив виданню співробітник поліції, який побажав залишитися невідомим.
Трагедія в Коннектикуті стала однією з найкривавіших в сучасній історії США і викликала широкий суспільний резонанс.
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