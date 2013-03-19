Сили НАТО готові до військової операції в Сирії

Про це заявив у вівторок командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Джеймс Ставрідіс.

"Як ми всі знаємо, ситуація в Сирії постійно погіршується. Убито 70 тисяч осіб, мільйон біженців змушені залишити країну, близько 2,5 мільйона осіб мусили залишити свої житла. Поки ніякого завершення жорстокої громадянської війни не видно. Тож альянс зайняв таку позицію : рухатися в тій самій послідовності, як він рухався в ситуації з Лівією", - сказав Ставрідіс, виступаючи на слуханнях в комітеті зі збройних сил Сенату США.

Він нагадав, що військовій операції в Лівії передували резолюція Ради Безпеки ООН, регіональна угода й угода між 28 країнами альянсу.

"По каналах НАТО ми зараз зосереджені на захисті кордону з Сирією. Ми для цього перемістили туди ракетні комплекси Patriot. Ми розглядаємо широке коло можливих операцій і готові виступити в разі прийняття рішення про наше втручання в ситуацію, як це було у випадку Лівії", - цитує РІА "Новости".