Сирія просить ООН розслідувати факти використання бойовиками хімзброї

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сирійське державне агентство САНА з посиланням на заяву МЗС.

Наголошується, що 19 березня сірійські власті вперше повідомили, що озброєна опозиція використовувала хімічну зброю в провінції Алеппо, жертвами атаки стали 25 осіб, ще 110 серйозно постраждали. Сірійські бойовики спростували звинувачення властей і заявили, що це війська Сирії використовували ракету типу "Скад" з хімічною зброєю.

У заяві дипломатичного відомства наголошується, що даний запит ще раз підтверджує намір Сирії добитися розкриття всіх деталей цього злочину, який створює загрозу для громадян країни.

Як повідомлялося, у Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою і озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тис. осіб. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.