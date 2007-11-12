Кондолізза Райс закликає Саакашвілі зняти режим надзвичайного стану

Держсекретар США Кондолізза РАЙС закликає Грузію зняти режим надзвичайного стану в країні, введений 7 листопада після розгону мітингу прихильників опозиції, а також негайно розпочати діалог між керівництвом країни і опозицією.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомив помічник держсекретаря США Метью БРАЙЗА.

"Я привіз лист держсекретаря США голові уряду з конкретними пропозиціями для розрядки ситуації. Сполучені Штати радять Грузії зняти надзвичайний стан та обмеження на ЗМІ і приступити до політичного діалогу", - сказав М.БРАЙЗА після зустрічі з главою грузинського уряду Зурабом НОГАЇДЕЛІ.

За його словами, відповідальність за внутрішньополітичну кризу в країні несуть як керівництво Грузії, так і опозиція.

"Події минулого тижня в Тбілісі стали шоком для грузинської демократії. США висловлюють своє занепокоєння процесами в Грузії щодо розгону маніфестантів", - сказав М.БРАЙЗА.

Помічник держсекретаря підкреслив, що інтерес США до Грузії після "революції троянд" був пов`язаний з демократичними перетвореннями в країні. Він зазначив, що саме це обумовлює стратегічний інтерес США до Грузії.

Помічник держсекретаря США вважає, що найкращим виходом із ситуації, що склалася, можуть бути справедливі і прозорі вибори.

"Керівництво країни має забезпечити проведення таких виборів, а опозиція в свою чергу має утриматися від неконструктивних заяв і сісти за стіл переговорів", - сказав він.

М.БРАЙЗА у понеділок вранці зустрівся з лідерами об`єднаної опозиції і отримав інформацію про ситуацію в Грузії. Він також планує зустрітися з президентом країни Михайлом СААКАШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, після масових акцій протесту, які продовжувалися в Грузії з 1 листопада і які були розігнані поліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і гумових куль 7 листопада, в Грузії діє надзвичайний стан, введений М.СААКАШВІЛІ в ніч з 7 на 8 листопада строком на 15 діб. 8 листопада М.СААКАШВІЛІ заявив про готовність провести дострокові президентські вибори 5 січня одночасно з референдумом про час проведення парламентських виборів: навесні чи восени 2008 року. Опозиція схвалила рішення М.СААКАШВІЛІ.