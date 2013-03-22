Туреччина попереджає, що не підпустить Кіпр до газових родовищ

Про це заявили високі турецькі урядовці агентству Reuters.

"Цей ресурс належить обом громадам (кіпрській і турецькій - ред.), і їх майбутня експлуатація не може залежати винятково від волі південного Кіпру. Ми можемо вжити заходів проти таких ініціатив, якщо це буде необхідно", - заявив співрозмовник в уряді Туреччини.

"Використання цих родовищ ... тільки південним Кіпром є виключене... це неприйнятно", - цитує РІА "Новости".

"Ми говоримо про всі інструменти. Ми могли б не тільки порушити це питання в Європейському Союзі, а й використовувати інші політичні та правові канали", - додав він.

Влада Кіпру розглядає можливість розплатитися з кредитами за рахунок доходів від родовищ газу.

Однак Анкара раніше неодноразово заявляла, що природні багатства мають належати обом громадам острова - як кіпрській, так і турецькій на півночі острова, де створена невизнана держава Турецька Республіка Північного Кіпру.

Родовища газу на шельфі на південь від Кіпру - найбільші з відкритих за останні десять років. Восени 2012 року офіційні особи оцінювали запаси в 1,7 трильйона кубометрів, чистий прибуток від їх експлуатації може скласти більше 800 мільярдів євро.