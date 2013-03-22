Жертвами торнадо у Бангладеш стали 10 осіб, ще 500 - поранені
19:28, 22 березня 2013Світ
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Щонайменше десять осіб загинули і близько 500 одержали поранення у результаті торнадо, який стався у східній частині Бангладеш.
Про це повідомляє РІА «Новости».
За даними порталу bdnews24, потужний торнадо обрушився на регіон сьогодні у другій половині дня. В результаті стихії багато будинків було зруйновано, повалено дерева і опори лінії електропередачі.
Серед загиблих є дитина.
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