Жертвами торнадо у Бангладеш стали 10 осіб, ще 500 - поранені

Про це повідомляє РІА «Новости».

За даними порталу bdnews24, потужний торнадо обрушився на регіон сьогодні у другій половині дня. В результаті стихії багато будинків було зруйновано, повалено дерева і опори лінії електропередачі.

Серед загиблих є дитина.