Жертвами торнадо у Бангладеш стали 10 осіб, ще 500 - поранені

19:28, 22 березня 2013
Світ
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Щонайменше десять осіб загинули і близько 500 одержали поранення у результаті торнадо, який стався у східній частині Бангладеш.

Про це повідомляє РІА «Новости».

За даними порталу bdnews24, потужний торнадо обрушився на регіон сьогодні у другій половині дня. В результаті стихії багато будинків було зруйновано, повалено дерева і опори лінії електропередачі.

Серед загиблих є дитина.

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