ЗМІ: У США затримали Романа Абрамовича
15:48, 25 березня 2013Світ
2953 0
Роман Абрамович затриманий на території США співробітниками ФБР.
Роман Абрамович, як повідомляють ЗМІ, затриманий у США / Фото: cluber.com.ua
Про це повідомляють джерела РБК-ТВ.
Подробиці поки невідомі. На даний момент неясно, з чим це пов'язано - з бізнесом Романа Абрамовича чи з розслідуванням обставин смерті Бориса Березовського.
Офіційного підтвердження відомостей про затримання в США Абрамовича РБК не має.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter