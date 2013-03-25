ЗМІ: У США затримали Романа Абрамовича

15:48, 25 березня 2013
Світ
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Роман Абрамович затриманий на території США співробітниками ФБР.

Роман Абрамович / Фото : cluber.com.ua

Про це повідомляють джерела РБК-ТВ.

Подробиці поки невідомі. На даний момент неясно, з чим це пов'язано - з бізнесом Романа Абрамовича чи з розслідуванням обставин смерті Бориса Березовського.

Офіційного підтвердження відомостей про затримання в США Абрамовича РБК не має.

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