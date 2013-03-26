Болівія вимагає від Чилі повернути вихід до Тихого океану

Про це заявив болівійський президент Ево Моралес, повідомляє euronews.

Країна хоче повернути вихід до Тихого океану, втрачений у результаті війни з Чилі більше 130 років тому.

У березні минулого року переговорний процес з цього питання був заморожений після заяви Моралеса про готовність звернутися в міжнародні інстанції.