Болівія вимагає від Чилі повернути вихід до Тихого океану
08:55, 26 березня 2013Світ
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Болівія подасть позов до Міжнародного суду в Гаазі проти Чилі у зв'язку з давнім територіальним спором.
Болівія втратила ці землі 130 років тому / Карта: maps.google.com
Про це заявив болівійський президент Ево Моралес, повідомляє euronews.
Країна хоче повернути вихід до Тихого океану, втрачений у результаті війни з Чилі більше 130 років тому.
У березні минулого року переговорний процес з цього питання був заморожений після заяви Моралеса про готовність звернутися в міжнародні інстанції.
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