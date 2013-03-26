Експертиза назвала причиною смерті Березовського повішення (додано документ)

Як повідомляється на сайті поліцейського управління Темзи, до таких висновків експерти дійшли за результатами розтину, зробленого увечері 25 березня.

Ознайомитися з оригіналом тексту ви можете на сайті управління:

Документ у перекладі:

Розслідування смерті Бориса Березовського

Сьогодні (25 березня) було проведено розтин тіла 67-річного росіянина Бориса Березовського, який був знайдений мертвим у будинку на Мілл Лейн, Аскот у суботу (23 березня).

Результати розтинів, проведених патологоанатом міністерства внутрішніх справ, вказали на причину смерті, яка відповідає повішенню.

Патологоанатом виявив, що нічого не вказувало на сліди насильницької боротьби. Також будуть проведені подальші тести, в тому числі токсикологічний і гістологічний, результати яких, ймовірно, будуть відомі через декілька тижнів.

Судово-медична експертиза майна в Аскоті, яку проводять спеціалісти, буде тривати протягом декількох днів, і кордон буде залишатися на місці, поки вона не буде завершена повністю.