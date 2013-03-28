Папа Франциск обмиє і поцілує ноги 12 юним злочинцям

До Рима продовжують прибувати тисячі прочан і туристів, щоб взяти участь у святкових церемоніях, які відбуваються в Страсний тиждень напередодні Великодня за Григоріанським календарем.

Обмивання ніг у Чистий четвер - це християнська традиція, яка бере витоки з Таємної вечері Ісуса Христа.

У неділю вранці новий понтифік виголосить свою першу промову "Urbi et Orbi" - звернення до Рима і до всього світу.

У середу, під час своєї першої загальної аудієнції Франциск, закликав негайно знайти політичне рішення конфлікту в Центральноафриканській Республіці, який розгорівся після повстання минулого тижня.

Новий очільник Римо-католицької церкви, яка налічує 1,2 млрд вірян, приніс до Ватикана свіже відчуття простоти, повідомляє з Рима кореспондент ВВС Девід Віллі.

Він вирішив не поселятися в палатах Апостольського палацу, де жили його попередники, і зайняв невеликий номер у резиденції для священнослужителів. Понтифік їсть разом з іншими священиками у загальній їдальні.

Він також порушив традиційну церемонію обмивання ніг, яку раніше зазвичай виконували над мирянами в одній з римських базилік.

Цього разу Папа відвідає в'язницю Casal del Marmo на околицях Рима.

Папа Бенедикт XVI був у цій пенітенціарній установі в 2007 році, однак не в Чистий четвер. Він особисто проводив ритуал обмивання ніг лише протягом перших двох років свого перебування на престолі, після чого це завдання передоручалося іншим священикам.

Під час служби папа обмиває та цілує ноги 12 людям, що символізує біблійну історію про акт смирення Ісуса Христа перед 12 апостолами напередодні його розп'яття.

Декотрі з ув'язнених юнаків самі погодилися, щоб їм обмили ноги, а декого довелося запрошувати до цієї церемонії, щоб допомогти їм подолати ніяковість та збентеження, повідомляє Католицька інформаційна агенція з посиланням на капелана в'язниці.

У Страсну п'ятницю Папа нестиме дерев'яний хрест та виголошуватиме молитви під час церемонії в римському Колізеї.

BBC Україна