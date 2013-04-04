Обама повертатиме 5% від зарплати у держбюджет

Таке рішення президент США прийняв в умовах заходів щодо скорочення бюджетних витрат, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на джерело.

На цей час зарплата Обами складає 400 тисяч доларів на рік, вона встановлюється законом і не може бути змінена.

Однак Обама, бажаючи висловити солідарність з іншими держслужбовцями, які постраждали від скорочень виплат, вирішив повертати частину зарплати до бюджету.

Заходи економії почали діяти в США з 1 березня. До кінця поточного фінансового року, планується скоротити витрати федерального бюджету на 85 мільярдів доларів.

Ехо Москви