Обама повертатиме 5% від зарплати у держбюджет
08:08, 04 квітня 2013Світ
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Барак Обама буде повертати 5% від зарплати до бюджету країни.
Барак Обама висловив солідарність
Таке рішення президент США прийняв в умовах заходів щодо скорочення бюджетних витрат, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на джерело.
На цей час зарплата Обами складає 400 тисяч доларів на рік, вона встановлюється законом і не може бути змінена.
Однак Обама, бажаючи висловити солідарність з іншими держслужбовцями, які постраждали від скорочень виплат, вирішив повертати частину зарплати до бюджету.
Заходи економії почали діяти в США з 1 березня. До кінця поточного фінансового року, планується скоротити витрати федерального бюджету на 85 мільярдів доларів.
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