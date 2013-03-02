Обама підписав указ про секвестр бюджету США
04:09, 02 березня 2013Світ
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Президент США Барак Обама підписав указ про початок приведення в дію плану секвестру видаткових статей американського бюджету.
Обама уріза бюджет США / Фото: Official White House Photo
У заяві Білого дому зазначено, що на такий крок глава держави був змушений піти після чергового провалу переговорів з представниками конгресу, передає РосБізнеКонсалтинг.
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В рамках програми скорочення витрат починаючи з 2 березня і по 1 жовтня ц.р. (початок нового фіскального року в США) федеральному міністерствам та іншим відомствам необхідно скоротити свої витрати на 85 млрд доларів.
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