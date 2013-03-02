Обама підписав указ про секвестр бюджету США

У заяві Білого дому зазначено, що на такий крок глава держави був змушений піти після чергового провалу переговорів з представниками конгресу, передає РосБізнеКонсалтинг.

На тему: Обама назвав скорочення бюджету США недолугими

В рамках програми скорочення витрат починаючи з 2 березня і по 1 жовтня ц.р. (початок нового фіскального року в США) федеральному міністерствам та іншим відомствам необхідно скоротити свої витрати на 85 млрд доларів.