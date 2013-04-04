3/4 Росії визнали несприятливими для ведення сільського господарства

Про це пише Лента.ру з посиланням на «РБК daily».

Список несприятливих регіонів планується використовувати при розподілі держпідтримки з урахуванням правил СОТ.

Мінсільгосп РФ оцінював географічні та кліматичні характеристики, якість грунтів, а також соціальні і демографічні показники регіонів.

У результаті п'ять суб'єктів РФ були визнані повністю непридатними для сільського господарства: Камчатський край, Магаданська і Мурманська області, Чукотський і Ямало-Ненецький округу, більша частина яких лежить у зоні Крайньої Півночі.

Решта 58 суб'єктів з тих чи інших причин були визнані несприятливими для сільського господарства: весь Північний Кавказ, найбільший виробник сої на Далекому Сході - Амурська область, а також Калмикія, Волгоградська, Оренбурзька, Воронезька і Саратовська області, Алтайський край, який є одним з найбільших виробників зерна на сході Росії.

За даними газети, сприятливими були визнані тільки Ростовська область, Краснодарський і Ставропольський краї, а також ряд регіонів Центральної Росії.

Правила СОТ обмежують можливості держави надавати підтримку сільському господарству. Однак вони дозволяють допомагати фермерам та аграрним компаніям, що працюють в несприятливих для ведення сільського господарства регіонах.