В Україні після снігопадів поновилися весняно-польові роботи

Так, зараз вже завершують посівну кампанію аграрії Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Також тривають польові роботи в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. Всього на 2 квітня ранніми яровими зерновими засіяли 701 тисячу гектарів. Про це повідомив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Як і прогнозувалося, на початку квітня в Україні встановилися сприятливі погодні умови і поступово відновлюються весняно-польові роботи. І сьогодні вже вийшли в поле аграрії ряду південних областей, деякі з яких знаходяться на завершальному етапі посівної. Так, в Одеській області вже засіяно 99% прогнозованих площ, у Херсонській − 95%, Миколаївській − 87%. У Криму завершили посів ранніх зернових культур. Також тривають весняно-польові роботи в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях», − зазначив Микола Присяжнюк.

Міністр поінформував, що станом на 2 квітня в Україні ранніми яровими зерновими засіяли 701 тисячу гектарів. Крім того, за словами глави відомства, повернення сприятливих погодних умов дозволяє продовжити підгодівлю озимих культур. За станом на 2 квітня підгодівля проведена на площі 5856 тис. га, що становить 72% до прогнозу.

Що стосується стану озимих культур після негоди, то Микола Присяжнюк відзначив − надмірні снігопади не завдали значної шкоди посівам озимих.

«На сьогодні у доброму та задовільному стані знаходяться 7,4 мільйона гектарів, або 91,8% посівів озимих. Прогнозований обсяг пересіву − близько 500 тисяч гектарів. Нагадаю, що в минулому році ми пересівали 2,3 млн га. На сьогодні для пересіву в Україні є всі необхідні ресурси. В регіонах та Міністерстві створені відповідні штаби», − зазначив Микола Присяжнюк.

Також глава відомства додав, що зараз сільгоспвиробники на 118% забезпечені мінеральними добривами. Крім того, майже в повному обсязі накопичені необхідні засоби захисту рослин, протруйники і паливно-мастильні матеріали. Тому аграрії підготовлені до проведення посівної в більш стислі терміни.