В Україні після снігопадів поновилися весняно-польові роботи

11:44, 03 квітня 2013
Суспільство
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Українські аграрії відновили весняно-польові роботи, які були частково припинені через несприятливі погодні умови.

За словами Присяжнюка, деякі аграрії вже знаходяться на завершальному етапі посівної

Так, зараз вже завершують посівну кампанію аграрії Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Також тривають польові роботи в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. Всього на 2 квітня ранніми яровими зерновими засіяли 701 тисячу гектарів. Про це повідомив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Як і прогнозувалося, на початку квітня в Україні встановилися сприятливі погодні умови і поступово відновлюються весняно-польові роботи. І сьогодні вже вийшли в поле аграрії ряду південних областей, деякі з яких знаходяться на завершальному етапі посівної. Так, в Одеській області вже засіяно 99% прогнозованих площ, у Херсонській − 95%, Миколаївській − 87%. У Криму завершили посів ранніх зернових культур. Також тривають весняно-польові роботи в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях», − зазначив Микола Присяжнюк.

Міністр поінформував, що станом на 2 квітня в Україні ранніми яровими зерновими засіяли 701 тисячу гектарів. Крім того, за словами глави відомства, повернення сприятливих погодних умов дозволяє продовжити підгодівлю озимих культур. За станом на 2 квітня підгодівля проведена на площі 5856 тис. га, що становить 72% до прогнозу.

Що стосується стану озимих культур після негоди, то Микола Присяжнюк відзначив − надмірні снігопади не завдали значної шкоди посівам озимих.

«На сьогодні у доброму та задовільному стані знаходяться 7,4 мільйона гектарів, або 91,8% посівів озимих. Прогнозований обсяг пересіву − близько 500 тисяч гектарів. Нагадаю, що в минулому році ми пересівали 2,3 млн га. На сьогодні для пересіву в Україні є всі необхідні ресурси. В регіонах та Міністерстві створені відповідні штаби», − зазначив Микола Присяжнюк.

Також глава відомства додав, що зараз сільгоспвиробники на 118% забезпечені мінеральними добривами. Крім того, майже в повному обсязі накопичені необхідні засоби захисту рослин, протруйники і паливно-мастильні матеріали. Тому аграрії підготовлені до проведення посівної в більш стислі терміни.

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