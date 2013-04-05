Польський міністр звинуватив Газпром у дезінформації

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав на прес-конференції у Варшаві сьогодні.

"Я не згоден з коментарем "Газпрому", згідно з яким мова йде про створення нового проекту, це помилкова теза. Не згоден також з інформацією про збільшення постачань до Польщі через нову систему газопроводів. Ці інформації неправдиві і не відповідають технічній угоді, підписаною між "Європол ГАЗ" і "Газпромом", - сказав він.

Міністр підкреслив, що підписаний документ не зобов'язує Польщу будувати газопровід, і назвав його "технічним".

"Меморандум стосується обміну інформацією, який повинен дозволити краще проаналізувати економічні та юридичні сторони пов'язані з можливістю реалізації такого проекту в майбутньому", - сказав він.

М.Будзановський сказав, що подібні угоди підписують багато компаній, які знаходяться під його контролем, зазначивши, що його не інформують про документи такого рівня.

Міністр також підкреслив, що, згідно з прийнятою польськими властями енергетичною стратегією, побудувати новий газопровід в країні може тільки державна компанія Gaz System.

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Як повідомляв УНІАН, про вчорашнє підписання меморандуму між польсько-російською "Європол ГАЗ" і російським "Газпромом" щодо проекту "Ямал-2" сьогодні повідомила прес-служба російського газового монополіста, зазначивши, що йдеться про будівництво газопроводу з Білорусі через Польщу в Словаччину.

За оцінками росіян, які назвали проект вигідним для поляків, через новий газопровід, будівництво якого може початися в 2018-2019 роках, можна буде додатково поставити до Європи 15 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Підписання зазначеного меморандуму сьогодні викликало лавину коментарів в польських ЗМІ, а найбільша опозиційність польська партія "Закон і Справедливість" навіть зажадала відставки міністра держмайна і пояснень прем'єра з цього приводу.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Польщі заявив, що польські власті не підтримають будівництво ще одного обхідного трубопроводу через Україну і не зацікавлені збільшенням газових поставок з РФ, оскільки хочуть знизити свою енергетичну залежність від росіян. У той же час він відзначив, що не має достатньої інформації з цього приводу.