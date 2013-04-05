Головне за день: огляд топ-новин

Детальніше - у нашому огляді:

Опозиція блокує Верховну Раду

Члени опозиційних фракцій у п'ятницю продовжили блокувати трибуну та президію Верховної Ради. А фракція ПР вирішила залишити сесійну залу та “їхати працювати з виборцями”.

Азаров минулого року заробив всього 614 тисяч гривень (декларація)

На банківських рахунках у нього знаходяться 1 680 252 гривні 84 копійки, у дружини – 182 000 гривень. Автомобіля у М.Азарова немає, а дружина володіє Lexus RX-400 H 2006 року виробництва, з обсягом двигуна 3300 кубічних сантиметрів.

Доля другої касації Луценка вирішиться 10 квітня

Рішення по касації на другий вирок Луценку буде оголошено 10 квітня. Сьогодні справу суд слухав без самого Луценка.

З 15 квітня діятимуть змінені правила дорожнього руху і нові знаки

Департамент ДАІ МВС України нагадує громадянам, що з 15 квітня набувають чинності зміни до діючих Правил дорожнього руху.

Опалювальний сезон у Києві продовжать

Чиновники запевнили, що поки середньодобова температура не буде вищою за 8 градусів, будинки киян будуть з опаленням.

Опозиція вимагає переголосувати рішення «виїзного засідання», ПР - проти

Опозиція вимагає переголосування у Верховній Раді всіх рішень, які провладні депутати ухвалювали 4 квітня на «виїзному засіданні». ПР цього робити не має наміру. Тим часом Тимошенко просить Януковича не принижуватися і не підписувати закони «виїзної» Ради, а Азаров вважає, що "те рішення, яке прийняли більшість народних депутатів і зуміли хоча б один день зробити робочим, це безумовно правильно".

Єфремов каже, що варіанти з референдумом обговорюються

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов констатує, що варіанти референдуму про внесення змін до Конституції існують, але жодних рішень ще не приймалося.

Батьківщина висловила довіру Яценюкові

Фракція "Батьківщина" винесла вотум довіри своєму голові Арсенію Яценюку.

Рибак пояснив дипломатам ситуацію у ВР - щоб ті «не були спантеличені»

Український парламент, сказав голова Верховної Ради, «переживає кризовий сезон з точки зору законодавчої ефективності». Рибак також заявив, що парламент сьомого скликання «практично стає недієздатним через тактику обструкції, яку меншість прийняла на озброєння як основний метод внутрішньопарламентської політичної боротьби»

Туск не підтримав ідею Путіна про ще один газопровід в обхід України

Польська влада не підтримує озвучену цього тижня ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2".

У ДТП зі «швидкою» та СБУшником потерпілими визнали обидві сторони

Спочатку потерпілим було визнано водія «швидкої». Пізніше міськсуд Феодосії зобов'язав слідчого визнати як потерпілого і СБУшника - водія «легковика».

Горіна запевняє, що не придумала собі струс мозку - показала довідку (відео)

Народний депутат Ірина Горіна стверджує, що одержала травму голови від грудки землі, кинутої в неї молодим чоловіком перед вулицею Інститутською, і заявляє про існування відео, що підтверджує цей факт.

Держстат: Інфляція в березні становила 0%

Інфляція в Україні в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року становила 0%, проти березня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,8%.