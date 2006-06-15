Джорджа Сороса оштрафували на 2 мільйони євро

Верховний суд Франції остаточно визнав винним одного з найвідоміших фінансистів в світі Джорджа Сороса у використовуванні інсайдерської інформації і оштрафував його на 2,2 мільйони євро. Таким чином, Соросу не вдалося оскаржити рішення апеляційного суду і тим самим врятувати не тільки гроші, але і репутацію, передає агентство Bloomberg.

Справа про використовування інсайду стосується операцій з акціями Societe Generale в далекому 1988 році. Мільярдер дізнався про підготовлюване недружнє поглинання банку, яке так і не відбулося, і використовував цю інформацію при купівлі-продажу Societe Generale. Використання подібних відомостей при торгівлі на біржі заборонене.

75-річний фінансист не визнав своєї вини. Його прес-секретар Мішель Вашон (Michael Vachon) назвав рішення суду "абсурдною помилкою", оскільки Сорос був абсолютно упевнений у виправдальному вироку. Цікаво, що у справі Societe Generale суд визнав винним тільки Сороса, двоє інших обвинувачених Жан-Шарль Наурі (Jean-Charles Naouri) і Самір Трабульсі (Samir Traboulsi) були виправдані, повідомляє агентство АР.

Лєнта.ру