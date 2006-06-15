У Шанхаї відкрився п`ятий саміт ШОС
10:08, 15 червня 2006Світ
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Лідери 6 країн обговорять боротьбу з тероризмом і співпрацю в економічній сфері.
У ході дводенної зустрічі лідери Росії, Китаю, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану і Киргизії, що входять в "Шанхайську організацію співпраці", обговорять такі питання, як боротьба з тероризмом і співпраця в економічній сфері.
У Шанхай прибули і керівники країн, що мають в ШОС статус спостерігачів, - Ірану, Пакистану, Індії, Монголії і Афганістану.
Очікується, що в рамках саміту президент Росії Володимир Путін обговорить з президентом Ірану Махмудом Ахмаді-Неджадом конфлікт навколо ядерної програми Тегерану.
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