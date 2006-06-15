У Шанхаї відкрився п`ятий саміт ШОС

У ході дводенної зустрічі лідери Росії, Китаю, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану і Киргизії, що входять в "Шанхайську організацію співпраці", обговорять такі питання, як боротьба з тероризмом і співпраця в економічній сфері.

У Шанхай прибули і керівники країн, що мають в ШОС статус спостерігачів, - Ірану, Пакистану, Індії, Монголії і Афганістану.

Очікується, що в рамках саміту президент Росії Володимир Путін обговорить з президентом Ірану Махмудом Ахмаді-Неджадом конфлікт навколо ядерної програми Тегерану.