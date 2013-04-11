Тетчер ще два роки тому затвердила для себе скромний похорон

Як повідомляє ТСН з посиланням на комітет з підготовки поховання, частково ці витрати покриють статки М.Тетчер, а частково вони будуть оплачені з британського держбюджету.

Передбачено, що в церемонії прощання з М.Тетчер візьмуть участь підрозділи британської армії і флоту, які раніше брали участь у Фолклендській війні проти Аргентини 1982 року. На церемонію прибудуть також королева Єлизавета II та її чоловік Філіпп, герцог Единбурзький.

Останній раз глава держави була присутня на похоронах прем'єр-міністра Великої Британії в 1965 році, коли ховали Вінстона Черчилля.

Як повідомлялось, за сценарієм, у ніч перед похоронами тіло М.Тетчер перенесуть в каплицю у Вестмінстерському палаці. Вранці на лафеті у супроводі кінноти тіло перевезуть перекритими вулицями Лондона на службу в Собор Святого Павла. Потім тіло кремують в ході приватної церемонії. Як відзначається, ще у 2011 році М.Тетчер затвердила для себе скромний похорон.