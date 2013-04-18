Поліція США знизила оцінку кількості загиблих на заводі в Техасі

Як повідомляє Associated Press, мова йде не про 70 загиблих, а про п'ять-п'ятнадцять. При цьому число поранених оцінюється у 160 осіб, передає Лента.ру.

В околицях заводу були сильно пошкоджені десятки будівель, близько 15 будов були знищені повністю. Вибух був такої сили, що сейсмологи зафіксували еквівалент підземного поштовху магнітудою 2,1, повідомляє NBC News.

За словами рятувальників і пожежників, які беруть участь у розборі завалів на місці вибуху, околиці заводу нагадують зону бойових дій - настільки великий масштаб руйнувань. Саме через цей хаос точний підрахунок числа загиблих поки не представляється можливим.