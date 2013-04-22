Поліція в США заарештувала актрису Різ Візерспун (фото)

Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес, передає РІА Новости.

Патрульний запідозрив недобре, коли помітив, що автомобіль, за кермом якого перебував чоловік Уізерспун Джеймс Той, рухається нерівно по своїй смузі. Поліцейський зупинив автомобіль і, наказавши Уізерспун залишатися всередині, почав перевірку Тота на вживання алкоголю. Актриса, всупереч вказівкам офіцера, вийшла з машини і почала кричати на правоохоронця.

В результаті вона була закута в наручники і заарештована. Чоловікові Уізерспун пред'явлені звинувачення у водінні в стані алкогольного сп'яніння. Як зазначає Ассошіейтед Прес, представники актриси поки не прокоментували подію. Різ Уізерспун має чимало престижних нагород і титулів. Проривом для неї стала роль Елл Вудс у комедії "Блондинка в законі", яка принесла актрисі номінацію на премію "Золотий глобус".

Широке визнання критиків Різ отримала, зігравши Джун Картер, дружину Джонні Кеша в фільмі "Переступити межу". За цю роль актриса була удостоєна численних нагород, включаючи премії "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA за кращу жіночу роль.