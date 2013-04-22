У Південній Кореї розповіли, коли КНДР проведе ракетний запуск

За словами представника оборонного відомства Південної Кореї, найбільш ймовірними датами пуску можуть бути 25 квітня, коли в КНДР відзначається день заснування Корейської народної армії, 30 квітня, на яке заплановане закінчення масштабних спільних навчань Південної Кореї і США Foal Eagle, або навіть 27 липня - день підписання перемир'я в Корейській війні 1950 - 1953 років.

Раніше південнокорейські і західні аналітики припускали, що Пхеньян може провести ракетні випробування в річницю дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня, який в країні відзначається як "День Сонця", повідомляє РІА Новости.

"Це три потенційні дати, проте ніхто не може передбачити, в якому напрямку буде діяти Північ", - цитує агентство слова представника південнокорейського Міноборони. Раніше південнокорейські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці країни повідомляли, що КНДР перемістила до східного узбережжя країни дві мобільні пускові установки балістичних ракет типу "Скад". За даними південнокорейської розвідки, на початку квітня КНДР перемістила дві ракети середньої дальності "Мусудан" і встановила сім мобільних пускових установок у Вонсані і провінції Південна Хамген на східному узбережжі.