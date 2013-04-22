Lufthansa через страйк скасувала майже 2 тисячі авіарейсів

Як передаєРІА Новости, оновлені дані про скасовані рейси розміщені на сайті авіакомпанії.

Як йдеться в повідомленні перевізника, скасовано практично всі рейси всередині країни і в Європі. Це стосується і міжконтинентальних перевезень.

Про майбутній одноденний попереджувальний страйк профспілка працівників сфери послуг Ver.di, яка є організатором акції, оголосила ще 19 квітня. Ver.di вимагає підвищення зарплати на 5,2% для 33 тисяч співробітників Lufthansa. Як очікується, страйк зачепить практично всі найбільші авіавузли Німеччини, зокрема аеропорти Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюсельдорфа і Берліна.

Аналогічну акцію Ver.di вже проводив місяць тому. Але тоді страйк продовжувався не весь день, а лише з 05.00 до 12.00 за місцевим часом. Авіакомпанія була змушена скасувати майже 700 вильотів.

Наймасштабніший за останній час страйк співробітників Lufthansa відбувся майже півроку тому. Тоді бастували бортпровідники. Акція протесту тривала кілька днів і призвела до скасування тисяч рейсів. Авіакомпанія зазнала великих збитків.