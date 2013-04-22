В Афганістані таліби захопили вертоліт з українцями на борту

Зокрема, на борту вертольота перебувало семеро інженерів - громадяни Туреччини, двоє українців і їх афганський перекладач, повідомив "Голосу Росії" прес-секретар губернатора афганської провінції Логар Дін Мохаммад Дарвеш.

Афганська влада веде переговори з талібами про звільнення пасажирів Мі-8.

"Заручники живі, місцева влада веде переговори з талібами про звільнення заручників. Таліби поки що не висували жодних вимог", - сказав Д.Дарвеш.

Раніше прес-аташе посольства РФ у Кабулі Степан Анікеєв повідомив, що на борту вертольота був один громадянин Росії. Тим часом, за даними МЗС Туреччини, росіян було двоє.

У неділю, 21 квітня, о п'ятій годині вечора за місцевим часом український вертоліт, зафрахтований приватною афганською компанією "Хорасан", відправлявся з провінції Хост до Кабула. Але через погані погодні умови і сильний дощ вертоліт зробив вимушену посадку в повіті Азра, район Мангал Хел провінції Логар. Більшу частину повіту контролює "Талібан".

Представники радикального руху "Талібан" узяли на себе відповідальність за захоплення людей. З таким твердженням, поширеним через електронну пошту, виступив представник талібів.

"Відразу ж (після посадки) моджахеди оточили вертоліт і захопили всіх, хто перебував на борту, - заявив прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід. - Потім машину підпалили, і вона була повністю знищена".

Ніяких вимог бойовики поки що не висували.

Компанія «Хорасан» продає в Афганістані електроустаткування. До її роботи залучені, зокрема, і турецькі інженери.

Джерело: http://rus.ruvr.ru/2013_04_22/Na-bortu-zahvachennogo-talibami-vertoleta-bili-ukrainci-a-ne-rossijane/