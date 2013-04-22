США успішно запустили ракету, частково розроблену в Україні

Як повідомляється на офіційному сайті Державного космічного агентства України, перший демонстраційний пуск ракети-носія (РН) середнього класу «Антарес» відбувся 21 квітня о 24.00 за київським часом з космодрому Уоллопс (Вірджинія, США).

В рамках демонстраційного пуску «Антарес» вивела імітатор корисного вантажу на цільову орбіту висотою 250-300 кілометрів з нахилом 51,6 градусів.

Відзначається, що ракета-носій призначена, в першу чергу, для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних і державних космічних апаратів.

«Антарес» було створено американською компанією Orbital Science Corporation в рамках міжнародної кооперації за участю підприємств України. Ракета-носій складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля «Сігнус» (третя ступень).

Основна конструкція першого ступеня РН «Антарес» розроблена ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», виготовлена ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» в кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та ін.

Крім того, повідомляється, що програма доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію передбачає запуск десяти РН «Антарес».

Як відзначають у ДКА, кооперація учасників програми «Антарес» є унікальною, оскільки в рамках цієї програми українська сторона вперше виконує весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції I ступеня для ракети-носія, замовленої Національним космічним агентством США.